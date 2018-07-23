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Srebrenitsa'nın sembol ismi Mehmedovic vefat etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tedavi gören Srebrenista annesi Hatice Mehmedovic hayatını kaybetti.

Srebrenitsa'nın sembol ismi Mehmedovic vefat etti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tedavi gören Srebrenista annesi Hatice Mehmedovic hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55
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Srebrenitsa'nın sembol ismi Mehmedovic vefat etti

Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic vefat etti.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Mehmedovic'in, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soykırımda eşi ve iki oğlu ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden olmuştu.

Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukları ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSrebrenitsa SoykırımıHatice Mehmedovic
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