S&P'den Hollande yorumu

07 Mayıs 2012 Pazartesi 11:29
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PARİS - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Fransa'da dünkü seçimlerde François Hollande'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkenin kredi notu üzerinde hemen bir etkisi olmayacağını bildirdi.
Kuruluştan yapılan açıklamada, Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyalist Parti adayı Hollande'ın kazanmasının ülkenin ''AA+'' olan uzun vadeli kredi notu ya da ''negatif'' olan not görünümü üzerinde hemen etkisinin olmasının beklenmediği vurgulandı.
AA
Son Güncelleme: 07.05.2012 03:29