S&P'den Hollande yorumu

PARİS - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Fransa'da dünkü seçimlerde François Hollande'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkenin kredi notu üzerinde hemen bir etkisi olmayacağını bildirdi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyalist Parti adayı Hollande'ın kazanmasının ülkenin ''AA+'' olan uzun vadeli kredi notu ya da ''negatif'' olan not görünümü üzerinde hemen etkisinin olmasının beklenmediği vurgulandı.