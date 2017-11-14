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Sosyal medyada terör paylaşımına polis soruşturması

Almanya'nın Münih kentinde sosyal medya hesabında terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve YPJ'nin sembollerini paylaşan kişinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı.

Sosyal medyada terör paylaşımına polis soruşturması

Almanya'nın Münih kentinde sosyal medya hesabında terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve YPJ'nin sembollerini paylaşan kişinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı.

14 Kasım 2017 Salı 11:09
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Sosyal medyada terör paylaşımına polis soruşturması

Almanya'nın Münih kentinde, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta terör örgütlerinin sembollerini paylaşan bir kişinin evinin polis tarafından arandığı bildirildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, 31 yaşındaki iletişim bilimci Kerem Schamberger'in kendi Facebook sayfasına terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve YPJ'nin sembollerini koyduğu ve bunu inkar etmediği belirtildi.

Haberde, kendisini "komünist" olarak niteleyen Schamberger'in 17 Haziran'da Facebook sayfasından, "Suç takibi yapan Alman makamlarından bir rica. Bu Facebook hesabının sahibine karşı harekete geçin." ifadelerini de paylaştığı kaydedildi.

Polisin Schamberger'in evini Dernekler Yasası'nın ihlali gerekçesiyle aradığı duyurulan haberde, bu kişinin açıklamalarına göre, polis ekiplerinin bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve iki USB belleğe el koyduğu aktarıldı.

Uygun görülmemesine rağmen üniversitede işe alınmış

Haberde, Kerem Schamberger'in bir yıl önce Ludwig Maximilian Üniversitesi İletişim Bilimi ve Medya Araştırma Enstitüsünde bilim görevlisi olarak işe alınmadan önce Alman Anayasası için tehdit oluşturabileceği şüphesi ile geçmişinin Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatınca aylarca araştırıldığı bilgisine de yer verildi.

Schamberger'in Alman Komünist Partinin (DKP) Münih Grubu üyesi olduğu ve daha önce "Sosyalist Almanlar İşçi Gençliği"nin sözcülüğünü yaptığı, bu oluşumların Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği ifade edildi.

Hazırlanan raporda, Schamberger'in siyasi tutumu özgür ve demokratik temel düzen ile bağdaşmadığından işe alınmasının tavsiye edilmediği görüşüne yer verilmesine rağmen bu kişinin üniversitede istihdam edildiği duyuruldu.

Öte yandan, "Bayerische Rundfunk" adlı medya kuruluşu bu olaya ilişkin haberinde, Alman İstihbarat Teşkilatının (BND) da Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı YPG ile iş birliği yaptığını iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerör Paylaşımı
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