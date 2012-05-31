Sorumlular cezalandırılmalı

PARİS - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Suriye hükümetinin kendi insanlarını öldürdüğü düşüncesi, bana inanılması zor geliyor. Ancak, bu katliamın sorumlularının kim olduğu konusunda hiç bir seçeneği de dışlamıyorum'' ifadesini kullandı.



İran olarak son katliamlar konusunda büyük hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Ahmedinejad, ''Bu cinayetleri kim işlediyse cezalandırılmalı''dedi.

İranlı lider, batı ülkelerinin de Suriye krizini suiistimal etmemeleri gerektiğini söyledi.