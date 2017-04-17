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'Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak." değerlendirmesinde bulundu.

'Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi İzetbegovic, Türkiye'de dün yapılan halk oylamasına ilişkin, "Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak." değerlendirmesinde bulundu.

17 Nisan 2017 Pazartesi 14:10
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'Sonuç Türkiye'yi istikrara götürecek'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, başkent Saraybosna'da katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'deki halk oylamasını da değerlendirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandıkta "Evet" çıkmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren İzetbegovic, halk oylamasının son 10 yılda bazı konularda muhalif olan kesim tarafından da desteklendiğine işaret etti.

Boşnak lider, Türk halkını çıkan sonuç dolayısıyla tebrik ederek, "Sonuç, Türkiye'yi istikrara götürecek ve bölgede daha güçlü kılacak." dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde istikrar sağlayıcı ve olumlu bir rol üstlendiğini vurgulayan İzetbegovic, Türkiye'de güçlü bir liderliğin bulunmasının olumlu olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye'deki halk oylaması, Bosna Hersek'te de yakından takip edilmiş, dün gece resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasının ardından başkent Saraybosna'da yaşayan Türk ve Boşnaklar tarafından kutlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekBakir İzetbegovicSaraybosna
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