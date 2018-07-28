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'Son 5 yılda 85 bin Türk, Londra'dan ev aldı'

Allytta Emlak Danışmanlığı Üst Yöneticisi Neşe Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz." dedi.

'Son 5 yılda 85 bin Türk, Londra'dan ev aldı'

Allytta Emlak Danışmanlığı Üst Yöneticisi Neşe Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz." dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:34
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'Son 5 yılda 85 bin Türk, Londra'dan ev aldı'

Allytta Emlak Danışmanlığı Üst Yöneticisi (CEO) Neşe Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini, son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını bildirdi.

Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Ayrıca resmi verilere göre, son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti." dedi.

Neşe Jenkins, yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinden gayrimenkul alıcılarının Londra'ya geldiğini, alımların iki ana amacının "yatırım" ve "oturum" olduğunu ifade ederek, Londra'da her yıl bölgede yüz binlerce gayrimenkulün el değiştirdiğini, milyarlarca sterlinlik konut satıldığını, dünyanın önde gelen zenginlerinin de buradan konut aldığını anlattı.

Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki averaj emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi. 

Brexit sonrası Londra'da konut fiyatlarının gerilemeye başladığını ifade eden Jenkins, "İngiltere Tapu Sicil Dairesi verilerine göre, Londra'da emlak fiyatları mayısta Mart 2017'ye göre yüzde 0,7 geriledi. Bu düşüş, İngiltere'de 2009'da yaşanan finansal kriz doneminden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti." şeklinde konuştu.

Brexit sonrası için herkesin çok büyük beklentisi olduğunu belirten Jenkins, "Mart 2019'da bu süreç bitecek. 2020 ve sonrası için fiyat artışı bekleniyor. Londra'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için gerçekten çok avantajlı bir dönem içerisindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ciddi artış bekleniyor." dedi.

Jenkins, Londra'ya tüm ülkelerin ilgi gösterdiğini ancak en büyük ilginin Dubai, Singapur, Rusya ve Körfez ülkelerinden geldiğini bildirdi. 

"Türkler konut için ortalama 1 milyon sterlin harcıyor"

Neşe Jenkins, Türklerin eskiden bu yana Londra'ya ilgisinin fazla olduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların Londra'da en çok Chelsea bölgesini tercih ettiğini söyledi.

Londra'da 375 bin ila 400 bin sterlin aralığından başlayarak konut alınabildiğini ancak bu rakamlarla sadece 1+1 dairenin alınabileceğini belirten Jenkins, Türklerin genellikle Londra'ya gidip geldikçe kalmak için 2+1 apartman dairesi almayı tercih ettiğini, ayrıca yatırım ve çocuğunu okutmak için de Londra'da konut aldığını bildirdi.

Jenkins, "Türklerin Londra'da ev almak için ayırdığı tutar ortalama 1 milyon sterlin. Bunun daha düşüğünü de, daha yükseğini de gördük. Ama ortalama rakam 1 milyon sterlin diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"Londra'dan konut talep eden Türk sayısı yüzde 297 arttı"

Allytta Emlak Danışmanlığı CEO'su Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Pek çok Türk yatırımcı, geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdi ve alıma geçti. Son 2 yılda emlak almak için bize ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı bilgisi gizli olduğu ve Londra Tapu Dairesi'nin bu konuda bir istatistiği olmadığı için kaç Türk'ün bu şehirden konut aldığına dair ellerinde kesin rakam bulunmadığını ifade eden Jenkins, "Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Ayrıca resmi verilere göre, son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti." dedi.

Londra'da yeni konutların kolay kolay yapılamadığını aktaran Jenkins, uygun fiyatlı konut bulmanın zor olduğunu, İngilizlerin bile Londra'dan ev alamadığını, küresel yatırımcıların ve zenginlerin bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Jenkins, bugüne kadar Türklerin Londra'dan aldığı en yüksek meblağlı gayrimenkule ilişkin de, "Daha önce bir Azerbaycan Türk'ünün 140 milyon sterline ev aldığını biliyordum. Kısa süre önce ise bir Türk, Londra'da The Knightsbridge Apartments'de 90 milyon sterline ev aldı. Knightsbridge'de harika bir lokasyonda." ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Allytta Emlak DanışmanlığıNeşe Jenkins
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