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Son 24 saatte 232 kez patladı

Endonezya'da, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dünden bu yana 232 patlama meydana geldi.

Son 24 saatte 232 kez patladı

Endonezya'da, Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda dünden bu yana 232 patlama meydana geldi.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:44
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Son 24 saatte 232 kez patladı

CAKARTA

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda son 24 saatte 232 patlamanın gözlemlendiği duyuruldu.

Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anak Krakatau YanardağıPatlamaEndonezya
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