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Somali'nin yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Davutoğlu, "Somali halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu, Türkiye'nin, 75 milyonluk Türk halkının Somali halkına taahhüdüdür'' dedi.

Somali'nin yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Davutoğlu, "Somali halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu, Türkiye'nin, 75 milyonluk Türk halkının Somali halkına taahhüdüdür'' dedi.

02 Haziran 2012 Cumartesi 08:57
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Somali'nin yanında olmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 2. İstanbul Somali Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, konferansın çok kritik bir dönemde, Somali'deki geçiş sürecinin tamamlanmasına çok kısa bir süre kala gerçekleştiğini hatırlatarak, Somali'nin beş ana başlık altında yeniden yapılandırılacağını söyledi.
Davutoğlu, bu alanları; ''Ulusal uzlaşı çalışmaları'', ''Yeni bir siyasal sistemin, siyasi yapılanmanın gerçekleştirilmesi'', ''Somali'nin ekonomik kalkınmasının yeniden planlanması'', ''Somali güvenlik güçlerinin yapılandırılması'' ve ''Somali'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması'' olarak sıraladı.
Somali ulusal güçlerinin Somali'nin her köşesinde güvenliği ve istikrarı sağlayacak bir yapıya kavuşturulması için çalışılacağını belirten Davutoğlu, konferansta yeni bir Somali güvenlik yapılanması için bir fon ilan edildiğini, bu konudaki katkılara Türkiye'nin öncülük edeceğini söyledi.
''Geçmişte çok büyük başarılara imza atmış Somali halkı, yine bütün bu hedefleri gerçekleştirecek kapasiteye, insan unsuruna sahip'' diyen Davutoğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün imkanlarıyla bu çabasında Somali halkının, Somalili kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edecek. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 75 milyonluk Türk halkının Somali halkına taahhüdüdür'' şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 02.06.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
Somali
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