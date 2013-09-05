Somali'de silahlı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri noktalara ve Afrika Birliği Barış Gücü'ne (AMISOM) düzenlenen 3 ayrı saldırılarda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre ilk saldırı, başkent Mogadişu'nun güneyindeki Hudn bölgesindeki askeri noktaya bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirildi. Olayda saldırgan ölürken bazı askerler yaralandı.

Kimliği belirsiz silahlı kişiler, yine Hudn bölgesindeki Afrika Birliği Barış Gücü'ne (AMISOM) ait bir merkeze el bombaları attı.

Görgü tanıkları üçüncü saldırıda Başkent Mogadişu'nun Haleni bölgesindeki AMİSOM'a ait merkezin hedef alındığını, saldırı sonrası patlama ve kurşun sesleri duyulduğunu bildirdi. Can veya mal kaybı konusunda herhangi bir bilginin bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca başkentin merkezindeki Vartığli, Holodağ ve Vadcer mahallelerinde de patlama sesleri duyulduğu, patlamaların neden kaynaklandığının bilinmediği ifade edildi.

Saldırılarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, saldırıları üstlenen olmadı.

