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Somali'de çocuk felci salgını yayılıyor

Birleşmiş Milletler, alınan tüm önlemlere rağmen Somali'de çocuk felcine yakalananların sayısının yüzü geçtiğini bildirdi

Somali'de çocuk felci salgını yayılıyor

Birleşmiş Milletler, alınan tüm önlemlere rağmen Somali'de çocuk felcine yakalananların sayısının yüzü geçtiğini bildirdi

16 Ağustos 2013 Cuma 16:07
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Somali'de çocuk felci salgını yayılıyor

NAİROBİ - Birleşmiş Milletler (BM), alınan tüm önlemlere rağmen Somali'de çocuk felcine yakalananların sayısının yüzü geçtiğini bildirdi.

BM'ye bağlı İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan rapora göre, 14 Ağustos itibariyle Somali'de tespit edilen vaka sayısı 105, Kenya'da tespit edilen vaka sayısı 10'a yükseldi.

Somalili sağlık yetkilileri, mayıs ayında başgösteren salgının önüne geçebilmek amacıyla başlatılan aşı kampanyalarının, El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün kontrolü altındaki bölgelere ulaştırılamadığını belirtiyorlar.

OCHA raporunda da aşı kampanyaları kapsamında şu ana dek 4 milyon kadar kişiye ulaşıldığına ancak güney ve merkez kesimleri içine alan sorunlu bölgelerdeki 600 bin civarında çocuğa henüz aşı götürülemediğine işaret ediliyor.

Raporda, yetersiz beslenme ve gıda güvenliğindeki sorunların hastalığın yayılmasını hızlandırdığı uyarısında da bulunuluyor.

Somali'de çocuk felciyle mücadele, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) desteğiyle sürdürülüyor.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 16:07
Anahtar Kelimeler:
Somali
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