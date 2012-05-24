Somali'de çatışmalar şiddetleniyor

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeyinde devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.



Yetkililer, yıllar sonra ilk kez Afrika Birliği ve Somali askerlerinin, El-Kaide'ye bağlı Eşşabap örgütü militanlarını izlemek için Mogadişu'nun 30 km kuzeybatısındaki Afgoye koridoruna girdiğini söyledi.

Ağır silahlı askerler ve tankların, militanların kalesi olarak bilinen Afgoye kentinin çevresinde konuşlandırıldığı belirtildi.

Yetkililer, sivillerin kenti terk etmesinin ardından askerlerin kısa süre içinde kenti kontrol altına almasının beklendiğini ifade etti.

Somali'de faaliyet gösteren Eşşabab örgütü, ülkede şeriata dayalı bir yönetim kurmak istiyor.