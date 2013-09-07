Somali'de bombalı saldırı: 20 ölü

MOGADİŞU - Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre başkentin güneyindeki cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında, daha çok hükümet görevlileri tarafından tercih edilen Feylic isimli lokantaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ve ardından lokanta yakınında meydana gelen ikinci patlamada ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.



Eş-Şebab örgütü internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini belirtti.



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek saldırıları "acı" olarak nitelendirdi.



Uluslararası topluma, terör olaylarına karşı Somali hükümetinin yanında olma çağrısı yapan Mahmud, "Teröristler, saldırılarını Somali hükümetine destek veren yabancı güçleri hedef aldıklarını söyleyerek gerekçelendiriyor. Ama bunun tam tersi oluyor ve sivilleri hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.



Eş-Şebab örgütünün, Somali'deki uzlaşma çabalarını sekteye uğratmaya çalıştığını kaydeden Mahmud, hükümetin, teröristlerin yaptığı tüm yıkıcı olayların üstesinden geleceğini belirtti.



Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise kınanan saldırılar "korkakça ve vahşice" olarak nitelendirildi.



Açıklamada, bu gibi saldırıların ülkede barışı hakim kılmak için hükümetin gösterdiği çabalardan vazgeçiremeyeceği vurgulanarak, saldırıların sivilleri hedef aldığı ve başkenti istikrarsızlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.



Bu sabah Mogadişu'nun güneyindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında Feylic isimli lokantaya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı ve ardından lokanta yakınında meydana gelen ikinci patlamada 20 kişi hayatını kaybetmişti.



