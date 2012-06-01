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Somali fotoğraflarına uluslararası ödül

AA foto muhabiri Rıza Özel, Uluslararası Fotoğraf Yıllığı 2012 Ödülleri'nde, "Foto Muhabirliği-Spor-Belgesel" kategorisinde ödül aldı.

Somali fotoğraflarına uluslararası ödül

AA foto muhabiri Rıza Özel, Uluslararası Fotoğraf Yıllığı 2012 Ödülleri'nde, "Foto Muhabirliği-Spor-Belgesel" kategorisinde ödül aldı.

01 Haziran 2012 Cuma 16:59
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Somali fotoğraflarına uluslararası ödül

ANKARA

Anadolu Ajansı foto muhabiri Rıza Özel, ABD'de yayımlanan ve dünyanın prestijli fotoğraf dergileri arasında yer alan Photo District News'in (PDN) düzenlediği ve beş binin üzerinde fotoğraf serisinin katıldığı yarışmaya, Somali'de çektiği fotoğraflarıyla başvurdu.
PDN'nin her yıl 10 dalda gerçekleştirdiği yarışmada, her dalın en başarılı ismi belirleniyor. 
Yarışmanın 24 kişilik jürisi, ''Foto Muhabirliği-Spor-Belgesel'' kategorisinde, AA foto muhabiri Rıza özel'i ödüle layık gördü.
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Somali'de görev yapan Özel'in fotoğraf serisinde, ülkede yaşanan açlık, susuzluk, barınma ihtiyacı, güvenlik sorunu, fakirlik gözler önüne seriliyor.
ABD'de 1980 yılında yayın hayatına başlayan PDN'nin her yıl düzenlediği yarışmaya, dünyanın önde gelen foto muhabirleri ve fotoğrafçıları katılıyor.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 09:00
Anahtar Kelimeler:
SomaliFotoğrafödül
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