Somali fotoğraflarına uluslararası ödül

ANKARA

Anadolu Ajansı foto muhabiri Rıza Özel, ABD'de yayımlanan ve dünyanın prestijli fotoğraf dergileri arasında yer alan Photo District News'in (PDN) düzenlediği ve beş binin üzerinde fotoğraf serisinin katıldığı yarışmaya, Somali'de çektiği fotoğraflarıyla başvurdu.

PDN'nin her yıl 10 dalda gerçekleştirdiği yarışmada, her dalın en başarılı ismi belirleniyor.

Yarışmanın 24 kişilik jürisi, ''Foto Muhabirliği-Spor-Belgesel'' kategorisinde, AA foto muhabiri Rıza özel'i ödüle layık gördü.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Somali'de görev yapan Özel'in fotoğraf serisinde, ülkede yaşanan açlık, susuzluk, barınma ihtiyacı, güvenlik sorunu, fakirlik gözler önüne seriliyor.

ABD'de 1980 yılında yayın hayatına başlayan PDN'nin her yıl düzenlediği yarışmaya, dünyanın önde gelen foto muhabirleri ve fotoğrafçıları katılıyor.