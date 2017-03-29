Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89414
ALTIN
146.878
DOLAR
3.6411
STERLIN
4.5218
EURO
3.9175
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde” var mısın?
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde”...
7 metrelik piton insan yuttu
7 metrelik piton insan yuttu
Okçulukta açık hava sezonu
Okçulukta açık hava sezonu

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de Hasan Ali Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu aldığı bildirildi.

Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de Hasan Ali Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu aldığı bildirildi.

29 Mart 2017 Çarşamba 16:26
7 Okunma
Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de Hasan Ali Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu aldığı bildirildi.

Meclis Başkanı Abdulveli Mudi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni hükümetin güven oylamasına 275 milletvekilinden, 244'ünün katıldığını belirtti.

Mudi, Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin 15 ret oyuna karşın, 224 evet oyu aldığını, oturuma katılan vekillerden 5'inin de çekimser kaldığını söyledi.

Oylamanın ardından yeni kabine üyeleri anayasa yemini ederek, görevlerine başladı.

Hayri başkanlığındaki yeni hükümette 26 bakan, yardımcıları ve 15 devlet bakanı yer alıyor.

Yeni hükümetin güvenlik, insani kriz, anayasanın tamamlanması, ülke ekonomisi başta olmak üzere birçok dosyayı ele alması bekleniyor.

İngiltere merkezli bir enerji şirketinde üst düzey yöneticilik yapan 49 yaşındaki Hayri, Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SomaliHasan Ali HayriYeni HükümetGüvenoyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 metrelik piton insan yuttu
7 metrelik piton insan yuttu
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü
Sudanlı ve Filistinli siyasetçilerden anayasa değişikliği paketine destek
Sudanlı ve Filistinli siyasetçilerden anayasa değişikliği paketine destek
Danimarka'da FETÖ mensuplarının 'fişleniyoruz' iddiaları reddedildi
Danimarka'da FETÖ mensuplarının 'fişleniyoruz' iddiaları reddedildi
Japonya'da çığ felaketi
Japonya'da çığ felaketi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ