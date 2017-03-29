Somali'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Somali'de Hasan Ali Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu aldığı bildirildi.

Meclis Başkanı Abdulveli Mudi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni hükümetin güven oylamasına 275 milletvekilinden, 244'ünün katıldığını belirtti.

Mudi, Hayri başkanlığındaki yeni hükümetin 15 ret oyuna karşın, 224 evet oyu aldığını, oturuma katılan vekillerden 5'inin de çekimser kaldığını söyledi.

Oylamanın ardından yeni kabine üyeleri anayasa yemini ederek, görevlerine başladı.

Hayri başkanlığındaki yeni hükümette 26 bakan, yardımcıları ve 15 devlet bakanı yer alıyor.

Yeni hükümetin güvenlik, insani kriz, anayasanın tamamlanması, ülke ekonomisi başta olmak üzere birçok dosyayı ele alması bekleniyor.

İngiltere merkezli bir enerji şirketinde üst düzey yöneticilik yapan 49 yaşındaki Hayri, Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.