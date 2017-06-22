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Somali'de polis merkezine bombalı saldırı

Başkent Mogadişu'da işlek bir caddede üzerinde bulunan polis merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'de polis merkezine bombalı saldırı

Başkent Mogadişu'da işlek bir caddede üzerinde bulunan polis merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:34
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Somali'de polis merkezine bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir polis merkezine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü araç, Vabiri semtindeki bir polis merkezinin girişinde patlatıldı.

Saldırının ardından karşılıklı ateş açıldığını belirten kaynaklar, polis merkezinin bulunduğu caddede çok sayıda araç ve sivilin olduğu bir zaman diliminde saldırının gerçekleştirildiğini, ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırı ve silahlı çatışmada ölenlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Patlama çok şiddetliydi. En işlek caddelerden Mekke el-Mukerreme Caddesi'ndeki polis merkezini hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

AA

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