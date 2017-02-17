Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88488
ALTIN
146.633
DOLAR
3.6698
STERLIN
4.5606
EURO
3.9074
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde yaşıyor
Doğanın tüm renkleri Yörük giysilerinde...
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Sofuoğlu sakatlığına rağmen Avustralya'ya gitti
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu
Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler...
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Somali'de halkın yarısı açlık tehlikesi yaşıyor

BM, Somali'deki şiddetli kuraklıktan dolayı 6,2 milyon insanın açlık tehlikesi yaşadığını duyurdu.

Somali'de halkın yarısı açlık tehlikesi yaşıyor

BM, Somali'deki şiddetli kuraklıktan dolayı 6,2 milyon insanın açlık tehlikesi yaşadığını duyurdu.

17 Şubat 2017 Cuma 15:15
16 Okunma
Somali'de halkın yarısı açlık tehlikesi yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de aşırı kuraklık nedeniyle 6,2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, krizin çözümü için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın geçim kaynaklarını tükenme noktasına getirdiği bildirildi.

Açıklamada, tarımın neredeyse yok olma noktasına geldiği ve hayvanların da ölmeye başladığına dikkat çekilerek tüm dünyanın Somalililerin yaşamlarının kurtarılması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Somali nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 6,2 milyon insanın açlık tehdidi altında olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkedeki yeni bir felaketin sadece "büyük çaplı" ve "acil" insani yardım kampanyasıyla engellenebileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, UNICEF ve WFP'nin ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanması için toplam 450 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılarak, BM'nin oluşacak fondan ülke genelinde kuraklıkta etkilenen yüz binlerce insana gıda ve su tedarik edeceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerSomaliUluslararası ToplumUNICEF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da Prenses Cristina'ya para, eşine hapis cezası
İspanya'da Prenses Cristina'ya para, eşine hapis cezası
"Astana'da alınan kararlardan memnun kaldık"
"Astana'da alınan kararlardan memnun kaldık"
Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir
Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir
ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu
ABD'de 'Göçmensiz 1 Gün' boykotu
ISESCO’da Türk bayrağı göndere çekildi
ISESCO’da Türk bayrağı göndere çekildi
Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti
Venezuela'da muhalif lider Lopez'in cezası kesinleşti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ