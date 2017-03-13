Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89088
ALTIN
145.098
DOLAR
3.7443
STERLIN
4.5775
EURO
3.9965
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya...
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliştirildi
Tek atomda veri depolamaya olanak...
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına...
KPSS sorusu beni gururlandırdı
KPSS sorusu beni gururlandırdı

Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu ve doğusunda meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu ve doğusunda meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

13 Mart 2017 Pazartesi 14:07
23 Okunma
Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı

MOGADİŞU

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Görgü tanıkları, Mogadişu'nun Mekke-i Mükerreme Caddesi üzerinde yer alan, hükümet yetkilileri ve yabancı turistlerin de kaldığı otelin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü belirten tanıklar, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve saldırı bölgesine vatandaşların yaklaşmasına izin vermediği belirtildi. 

Başkent'in doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında sabah saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti. 

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor. 

İntihar saldırısı

Öte yandan başkent Mogadişu'nun doğusundaki bir askeri eğitim merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ise 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı başkentin doğusundaki Vedcer semtinde ordu birliklerinin eğitim gördüğü askeri merkezin yakınında gerçekleşti. 

İlk belirlemelere göre, çevrede bulunan 2 kişi ve saldırganın hayatını kaybettiği, ikisi asker 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 2004'te kurulan Şebab örgütü militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SomaliSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astana 3 toplantısının gündemini Türkiye, Rusya ve İran belirleyecek
Astana 3 toplantısının gündemini Türkiye, Rusya ve İran belirleyecek
Bakan Kılıç, Alman ARD kanalında konuştu
Bakan Kılıç, Alman ARD kanalında konuştu
Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı
Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak
Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı
Chicago'ya 'Aziz Patrick' makyajı
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı
Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ