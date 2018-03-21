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Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı

Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğittiği Somali ordusu içerisindeki askerlerle ülkedeki istihbarat personeli arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı

Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğittiği Somali ordusu içerisindeki askerlerle ülkedeki istihbarat personeli arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:13
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Somali'de BAE'nin eğittiği askerler ile istihbaratçılar çatıştı

Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eğittiği Somali ordusu içerisindeki bir grup asker ile Somali Ulusal İstihbarat Servisi (NISA) personeli arasında çıkan çatışmada biri sivil iki kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

Somali İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Abdiaziz Xildhibaan, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da BAE'nin ordu içinde eğittiği bir grup askerle Somali İstihbarat Servisi (NISA) arasında çatışma çıktığını söyledi.

Xildhibaan, çatışmada bir sivil ile bir istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin yaralandığını belirtti. Sözcü, çatışmanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Bu arada görgü tanıklarından Muhammed İbrahim, çatışmaların çıktığı bölgeden ağır makineli silah sesleri duyduklarını söyledi.

NISA, Mogadişu'daki Eş-Şebab terör örgütünün olası intihar saldırılarını önlemek için kentteki birçok geçiş noktasını kontrol ediyor.

Görgü tanıkları, BAE tarafından eğitilen Somali ordusu içerisindeki bir grup askerin bu bölgeden geçmek isterken NISA tarafından durdurulduğunu ve ardından iki grup arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Somalili Senatör Abdi Hassan Awale, 3 Şubat 2018'de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının kendisine ve Somalili eski bir emniyet müdürüne suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin eğittiği öne sürülen 50 kişilik bir ekip 30 Aralık 2017'de Senatör Abdi Hassan Awale'nin evine baskın düzenlemişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı baskını düzenleyen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SomaliBAENisaBirleşik Arap EmirlikleriMogadişu
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