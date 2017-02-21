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Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak

Somali Merkez Bankası Başkanı Beşir İsa Ali, ülkede 26 yıl sonra yeniden kağıt para basacaklarını açıkladı.

Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak

Somali Merkez Bankası Başkanı Beşir İsa Ali, ülkede 26 yıl sonra yeniden kağıt para basacaklarını açıkladı.

21 Şubat 2017 Salı 15:05
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Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak

Somali Merkez Bankası Başkanı Beşir İsa Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek hükümetin dört ay içinde yeni kağıt Somali şilininin basımına başlayacağını bildirdi.

"Uluslararası toplumdan, Dünya Bankası, IMF, ABD ve Türk kardeşlerimizden bu konuda destek bekliyoruz." diyen Ali, yeni Somali şilininin basımı için yaklaşık 60 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Ali, bu parayı, mayıs ayında Londra'da düzenlenmesi planlanan bir toplantıda uluslararası toplumdan talep edeceklerini dile getirdi.

Somalili bankacı Halid Abdullah, AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmesinde, Somali'de piyasada sahte ve değersiz kağıt paraların varlığına dikkati çekerek hükümetin bu gibi sorunların üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan ülkede halk yıllar önce basılan ve halen dolaşımda bulunan paranın değersiz olmasından dolayı alışverişte çoğunlukla dolar kullanıyor veya bir telekomünikasyon şirketinin sunduğu mobil para transferi uygulamasını tercih ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SomaliSomali Merkez Bankası
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