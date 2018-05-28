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Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu

Yemen'in Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgası nedeniyle 500'den fazla aile daha güvenli bölgelere sığındı.

Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu

Yemen'in Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgası nedeniyle 500'den fazla aile daha güvenli bölgelere sığındı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:30
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Sokotra Adası'nı Mekunu kasırgası vurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgası nedeniyle 500'den fazla ailenin daha güvenli bölgelere sığındığını belirtti.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sokotra Adası'nın Hadibu ve Kalansiya kentlerinde kasırgaya maruz kalan 507 ailenin daha güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Mağdurların yüzde 90'ının okullarda, yüzde 10'unun ise diğer devlet dairelerinde kaldığı belirtildi.

OCHA, Kızılhaç ve Kızılay kurumlarının beyanlarına dayanarak, kasırgada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de kayıp olduğu bilgisini verdi.

İnsani yardım kurumlarının Aden üzerinden adaya havayoluyla acil yardım malzemesi göndermeyi planladığı, OCHA'ya bağlı değerlendirme ekibinin de salı günü adaya ulaşacağı ifade edildi.

Mekunu kasırgası Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin ardından Umman'ın güney bölgelerini de vurdu.

Sokotra Adası, kasırga nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMSokotra AdasıYemenMekunu Kasırgası
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