‘Soğuk Savaş’ın ayak sesleri!…

AB ve NATO üyeleri, İngiltere'deki çifte ajan Skripal’in zehirlenmesi sonrası Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

İngiltere'den geçen hafta ayrılan 23 Rus diplomatın ardından bugün de Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Çekya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Romanya, İsveç, Hırvatistan ve Arnavutluk da benzer kararlar aldıklarını açıkladı.

ABD 60, Kanada 4, Ukrayna 13 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Ruble düştü…

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,1 değer kaybederek 57,2 seviyesine, avro karşısında da yüzde 0,38 düşerek 71,1'e geriledi.

Moskova Borsası Endeksi (MICEX) kararın ardından yüzde 0,8 değer kaybederek 2.268 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 0,9 düşüşle 1.250 puana indi.

Rusya’dan sert yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın dostça ve Salisbury olayı ile ilgili suçluları bulmaya yönelik olmadığı belirtilerek “NATO ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Elbette ki bu grup ülkelerin düşmanca adımları sonuçsuz kalmayacak ve biz buna cevap vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Çin’den ‘Gümrük Vergisi’ hamlesi!…

Çin ise, Dünya Ticaret Örgütü üyelerine çağrı yaparak “ABD`nin gümrük vergisi canavarını kafesine geri tıkalım” açıklamasında bulundu.

Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, “ABD, dünyaya verdiği taahhüdü ihlal ederek kötü örnek oluyor. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz.” şeklinde konuştu.