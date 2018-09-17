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'Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye umut olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır." dedi.

'Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye umut olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır." dedi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:33
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'Soçi'den çıkacak açıklama bölgeye umut olacak'

SOÇİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda saat 14.50'de bir araya gelen iki liderin görüşmesinde, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinde siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular da görüşmede ele alınacak.

Erdoğan: Dünyanın gözü bugün Soçi'de

Görüşmenin başında selamlama konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Putin'e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, kısa süre içerisinde gerek Soçi'de gerekse İstanbul ve Tahran gibi diğer yerlerde mevkidaşı Putin ile birçok kez bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"(Rusya ile) Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda bu noktada fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız gerçekten bölgeye de umut verir. Şu anda sadece bölgemiz değil dünyanın gözü inanıyorum ki bugün Soçi'de. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır."

Putin: Çözüm yolları arayacağız

Putin de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli bir araya geldiklerini belirterek, bir yıl önce Soçi’de görüştüklerini hatırlattı.

Putin, "(Türkiye ile) İlişkilerimiz olumlu bir biçimde gelişiyor. Ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından da ilişkilerimiz gelişiyor.” dedi. 

Uluslararası siyasete yönelik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Putin, “Görüşeceğimiz çok konu var. Bazıları karmaşık konular, bunları hem gözden geçireceğiz hem de bunların çözüm yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşmenin yapılacağı salona geçmeden önce ayaküstü bir süre sohbet etti.

Görüşmede Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. 

Rus heyetinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
SoçiCumhurbaşkanı ErdoğanPutin
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