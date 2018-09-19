'Soçi anlaşması doğru yönde atılmış önemli bir adım'

ANKARA - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "(İdlib'de) Askeri bir müdahaleden kaçınmak, sivilleri korumak, insani yardımların önünün açıldığından emin olmak için gereken her şeyin yapılmış olması gerçekten çok önemli. Soçi anlaşması son derece önemli ve doğru yönde atılmış bir adımdır." dedi.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, Suriye'deki son durumu Türk yetkililerle değerlendirmek üzere Ankara'da bulunduğu sırada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye sıklıkla çalışma ziyaretinde bulunduğunu ve İdlib'deki son durumu ele almak üzere Ankara'ya yaptığı ziyaretin Soçi'de Türkiye ve Rusya liderleri arasında varılan mutabakata denk geldiğini belirten Moumtzis, İdlib'deki insani duruma ilişkin endişe duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan Moumtzis, "Nerede olursa olsunlar ihtiyaç sahiplerine insani yardımların engelsiz ve tam bir şekilde ulaştırılmasına önem veriyoruz. Serbest dolaşımın da sağlandığından emin olmak istiyoruz. Siviller kalmak ya da bulundukları yerden ayrılarak istedikleri yöne gitmek konusunda özgür olmalılar." diye konuştu.

Moumtzis, en önemli konunun sivillerin korunması olduğuna dikkati çekerek, hastanelerin, okulların, insani yardım çalışanlarının hedef alınmadığı bir durumun oluştuğundan emin olunması gerektiğini söyledi.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis, "Soçi'de Rusya ve Türkiye arasında en üst düzeyde varılan anlaşma kesinlikle doğru yönde atılan bir adım. Askeri bir müdahaleden kaçınmak, sivilleri korumak, insani yardımların önünün açıldığından emin olmak için gereken her şeyin yapılmış olması gerçekten çok önemli. Soçi anlaşması son derece önemli ve doğru yönde atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kolaylaştırıcı ortaklığı için Türkiye'ye müteşekkiriz"

Türkiye'nin Suriyelilere yardım konusunda çok aktif bir rol üstlendiğine işaret eden Moumtzis, "Türkiye, en çok Suriyeliyi ağırlayan ülke oldu. Ancak bu durum sadece sayılardan ibaret değil. Şahsen şunu gördüm ki insanlar itibarlarını koruyacak şekilde ağırlanıyorlar. Suriyelilerin bunu hiçbir zaman unutmayacağını düşünüyorum. İnsanların evlerini, ülkelerini açarak onlarla saygı çerçevesinde ilişki kurması çok önemli." dedi.

Türkiye'nin, BM'nin sınır ötesi insani yardım faaliyetlerine izin vererek de hayati bir rol üstlendiğini ve İdlib'deki sivillerin hayatının Türkiye üzerinden gelecek insani yardımlara bağlı olduğunu vurgulayan Moumtzis, "Bu nedenle İdlib'de çaresizce yardımlarımızı bekleyenlere insani yardım ulaştırmamızı sağlayan kolaylaştırıcı ortaklığı için Türkiye'ye müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki insani durumun hala aciliyetini koruduğunu belirten Moumtzis, "Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerdeki 5,5 milyon mülteciye ek olarak, hala 6,2 milyon kişinin Suriye içinde yerlerinden edildiğini görüyoruz. Bu yıl 1,3 milyon insanın daha yerlerinden edildiğini gördük." dedi.

Moumtzis, BM ve ortak hareket ettiği sivil toplum kuruluşlarının aylık 5,5 milyon Suriyeliye yardım ulaştırdığını söyledi. Son dönemde, yardımlar konusunda kışa hazırlık içinde olduklarını dile getiren Moumtzis, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde okullar açıldı. Suriyeli çocuklar için nerede olurlarsa olsunlar okula dönüş kampanyası başladı. Suriyelilere 'Yemeğe mi, sağlık imkanlarına mı, barınacak yere mi, neye ihtiyacınız var?' diye sorduğumuzda aldığımız yanıt her zaman 'güvenlik ve koruma istiyoruz' oluyor. Sorumluluğumuzun temelinde yatan şey, sivillerin korunması."

Suriye'ye yönelik düzenli yardım programı kapsamında gönderilen insani yardımların yüzde 40'ının sınır ötesinden ulaştırıldığını söyleyen Moumtzis, "Türkiye üzerinden, iki sınır noktası Babüsselame ve Babülhava'dan ayda BM ve uluslararası sivil toplum yardımı taşıyan yaklaşık 600 kamyon geçiyor." dedi.

Yardım konvoylarının bir gösterge olduğunu ancak Suriyelilere sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetlerin asıl gerçeği yansıttığını vurgulayan Moumtzis, "Suriyeliler ister mülteci olsun ister Suriye içinde yerlerinden edilmiş olsun nerede bulunurlarsa bulunsunlar hala yardımımıza, uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyor. Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler tarafından olumlu ve iyi adımların atıldığını görmek çok güzel. Suriyelilere yardımlarımız devam ediyor. Hala umut ettiğimiz noktaya gelebilmek için, Suriyelilerin barış ve istikrara kavuşması için almamız gereken çok yol var." diye konuştu.