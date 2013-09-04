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SMDK'dan uluslararası topluma çağrı

SMDK Basın Sözcüsü Halid es-Salih, silahsız sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasından endişe duyduğunu belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

SMDK'dan uluslararası topluma çağrı

SMDK Basın Sözcüsü Halid es-Salih, silahsız sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasından endişe duyduğunu belirterek, uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 08:09
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SMDK'dan uluslararası topluma çağrı
İSTANBUL

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Basın Sözcüsü Halid es-Salih, Suriye rejimi ordusunun içinden aldıkları istihbarata göre, kimyasal silah yüklü 3 konvoyun Kuteyfe bölgesinden yola çıktığını, konvoylardan birinin Dumayr Askeri Havaalanı, diğerinin ise İzra bölgesindeki 175'inci Tugay'a ulaştırıldığını ileri sürdü.

Salih, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, silahsız sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasından endişe duyduğunu belirterek, uluslararası toplumu, Suriye halkını ve devrimini korumak için sorumluluk almaya çağırdı.

Suriye rejimi ordusunun içinden aldıkları istihbarata göre, kimyasal silah yüklü 3 konvoyun Kuteyfe bölgesinden yola çıktığını ifade eden Salih, konvoylardan birinin Dumayr Askeri Havaalanı, diğerinin ise İzra bölgesindeki 175'inci Tugay'a ulaştırıldığını ileri sürdü.

"Han Asel'de kimyasal silah kullanıldığına dair belgeler var"

Halep'teki Adli Tıp Kurumu Başkanı Abduttevvab Şahrur'un 2 hafta önce rejimden ayrıldığını ve elinde Suriye rejiminin, Halep kırsalındaki Han Asel bölgesinde kimyasal silah kullandığına dair belgelerin bulunduğunu iddia eden Salih, bölgenin Suriye rejimi ile BM araştırma komisyonu arasında imzalanan protokol kapsamında olduğunu söyledi.

Şahrur'un basın toplantısına katılamadığını, ilerleyen süreçte başka bir basın toplantısı düzenleneceğini belirten Salih, "BM inceleme heyeti Şahrur ile görüşmek istiyordu ancak bu onlar için zordu" diyerek, SMDK'nın, BM araştırma komisyonunu Şahrur'un elindeki belgeleri incelemeye davet ettiğini bildirdi.

Salih, "Son üç gün içerisinde ortaya çıkan uluslararası istihbarat raporları, rejimin bölgedeki kimyasal silah depoları ve roket teknolojisine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kimyasal silahlar sadece devrimcilerin bulunduğu bölgelerde kullanıldı ve ölenler Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile devrimci sivillerdi" ifadesini kullandı.

SMDK'nın, Washington'daki SMDK Bürosu ve ABD-Suriye kuruluşları aracılığıyla ABD Kongresi'ne, Başkan Barack Obama'nın askeri müdahale kararını onaylaması konusunda baskı yapmak için çalıştığını kaydeden Salih, "Fransız Parlamentosu'nun, kararı, Cumhurbaşkanı François Hollande'a bırakmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.  Kuzey Kore ve İran, ABD Kongresi'nin kararını bekliyor. Onaylanmaması halinde kimyasal silah kullanılmasına yeşil ışık yakacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 08:10
Anahtar Kelimeler:
SMDK
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