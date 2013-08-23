SMDK kimyasal saldırı raporunu Arap Birliği'ne sundu

İSTANBUL

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine yönelik kimyasal silah saldırısını uluslararası arenaya taşıma planının ilk adımı olarak, saldırıyla ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu Arap Birliği'ne sundu.

SMDK Hukuk Komitesi üyesi Hişam Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili, sağlık kaynaklarının raporlarının da yer aldığı bir raporu dün Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'ye teslim ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 1400 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı uluslararası platforma taşımaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Merve, "Arap Birliği'ne sunduğumuz raporu kendi aramızda da tartışıyoruz. Raporu olgunlaştırıp, uluslararası bir savcıya, karar merkezi olan başkentlere, Birleşmiş Milletler veya uluslararası kuruluşlara sunmak için hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece, yaşanan katliam karşısında gerekli adımları atması için bu ülkelere baskı yapacak bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz" dedi.

Esed yönetiminin saldırının izlerini ortadan kaldırmaya çalıştığını ancak ölümleri, zehirlenmeleri ve kimyasal silahların etkilerini gösteren görüntüler, uzmanların hazırladığı raporlar ile bu saldırıyı belgelediklerini vurgulayan Merve şöyle devam etti:

"Kimyasal silahları bu miktarda, böylesi bir zamanlamayla ancak Suriye rejimi kullanılabilir. Muhaliflerin elinde kimyasal başlıklı füze yok. Bu silahları kullanabilecek imkanları da bulunmuyor. Kaldı ki böylesi bir şey muhalefetin kendi kendisini vurması anlamına gelir. Böyle bir şey de düşünülemez."

Bölgede yapılacak incelemelerin, somut ve kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağını da ifade eden Merve, Şam'da bulunan BM heyetinin hedef alınan bölgeye yakın olduğunu ve bunların süratle bölgeye ulaşabileceğini dile getirerek, "Bu heyetin elinde kimyasal silahın kullanıldığını ortaya koyacak teknik uzmanlık, gerekli araçlar ve malzemeler bulunuyor. Bunlar, zehirli gazı kimlerin kullandığını belirleyebilir" diye konuştu.

Saldırının ardından gündeme getirilen bazı iddiaların açıklığa kavuşturulması için BM Güvenlik Konseyi'nden, bombalanan bölgeye BM heyetinin gönderilmesi yönünde bir karar çıkartması talebinde bulunduklarını ifade eden Merve şunları kaydetti:

"Mesele, rejimin kimyasal silah kullanıp kullanmadığını veya kimin kullandığını tespit etmek değil. Bu çok açık. Muhalefetin kimyasal silah kullandığını söylemek mantığa aykırı ve gerçekten komik bir iddia. Muhalefetin, kalkıp da bu miktarda zehirli gazla kendi evlatlarının bulunduğu yerleri bombalaması mümkün değil. Soykırımın, insanlığa karşı suçların, yani savaş suçlarının işlendiğini ispat etmek basit bir soruşturmayla bile anlaşılabilir."