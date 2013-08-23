Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

SMDK kimyasal saldırı raporunu Arap Birliği'ne sundu

SMDK, Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili raporu Arap Birliği'ne sundu.

SMDK kimyasal saldırı raporunu Arap Birliği'ne sundu

SMDK, Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili raporu Arap Birliği'ne sundu.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:24
760 Okunma
SMDK kimyasal saldırı raporunu Arap Birliği'ne sundu
İSTANBUL

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine yönelik kimyasal silah saldırısını uluslararası arenaya taşıma planının ilk adımı olarak, saldırıyla ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu Arap Birliği'ne sundu. 

SMDK Hukuk Komitesi üyesi Hişam Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili, sağlık kaynaklarının raporlarının da yer aldığı bir raporu dün Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'ye teslim ettiklerini söyledi. 

Yaklaşık 1400 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı uluslararası platforma taşımaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Merve, "Arap Birliği'ne sunduğumuz raporu kendi aramızda da tartışıyoruz. Raporu olgunlaştırıp, uluslararası bir savcıya, karar merkezi olan başkentlere, Birleşmiş Milletler veya uluslararası kuruluşlara sunmak için hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Böylece, yaşanan katliam karşısında gerekli adımları atması için bu ülkelere baskı yapacak bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz" dedi. 

Esed yönetiminin saldırının izlerini ortadan kaldırmaya çalıştığını ancak ölümleri, zehirlenmeleri ve kimyasal silahların etkilerini gösteren görüntüler, uzmanların hazırladığı raporlar ile bu saldırıyı belgelediklerini vurgulayan Merve şöyle devam etti:

"Kimyasal silahları bu miktarda, böylesi bir zamanlamayla ancak Suriye rejimi kullanılabilir. Muhaliflerin elinde kimyasal başlıklı füze yok. Bu silahları kullanabilecek imkanları da bulunmuyor. Kaldı ki böylesi bir şey muhalefetin kendi kendisini vurması anlamına gelir. Böyle bir şey de düşünülemez." 

Bölgede yapılacak incelemelerin, somut ve kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağını da ifade eden Merve, Şam'da bulunan BM heyetinin hedef alınan bölgeye yakın olduğunu ve bunların süratle bölgeye ulaşabileceğini dile getirerek, "Bu heyetin elinde kimyasal silahın kullanıldığını ortaya koyacak teknik uzmanlık, gerekli araçlar ve malzemeler bulunuyor. Bunlar, zehirli gazı kimlerin kullandığını belirleyebilir" diye konuştu.

Saldırının ardından gündeme getirilen bazı iddiaların açıklığa kavuşturulması için BM Güvenlik Konseyi'nden, bombalanan bölgeye BM heyetinin gönderilmesi yönünde bir karar çıkartması talebinde bulunduklarını ifade eden Merve şunları kaydetti:

"Mesele, rejimin kimyasal silah kullanıp kullanmadığını veya kimin kullandığını tespit etmek değil. Bu çok açık. Muhalefetin kimyasal silah kullandığını söylemek mantığa aykırı ve gerçekten komik bir iddia. Muhalefetin, kalkıp da bu miktarda zehirli gazla kendi evlatlarının bulunduğu yerleri bombalaması mümkün değil. Soykırımın, insanlığa karşı suçların, yani savaş suçlarının işlendiğini ispat etmek basit bir soruşturmayla bile anlaşılabilir."  

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:25
Anahtar Kelimeler:
SMDK Kimyasal Saldırı Raporunu Arap Birliğine Sundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ