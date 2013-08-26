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SMDK İran'ı suçladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İran'ı, "Suriyelilerin kanı üzerinden ticaret yapmak ve bölgedeki nüfuzunu arttırmak için Esed'le aynı safta yer almakla" suçladı.

SMDK İran'ı suçladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İran'ı, "Suriyelilerin kanı üzerinden ticaret yapmak ve bölgedeki nüfuzunu arttırmak için Esed'le aynı safta yer almakla" suçladı.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:27
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SMDK İran'ı suçladı
KAHİRE

SMDK Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yardımcısı Rahim Safevi'nin öne sürdüğü, SMDK'nın Suriyeli vatandaşların ölümünden sorumlu olduğu iddialarına ilişkin, "Safevi'nin açıklamaları, Esed rejiminin suçlarını örtbas etmek, İran'ın 'suça destek siyasetini' gerekçelendirmektir. İran, Suriyelilerin kanı üzerinden ticaret yapıyor. Bölgede nüfuzunu arttırmak için, yönetimde kalmak adına en çirkin suçları işlemeye devam eden zorba Esed rejimi ile aynı safta yer alıyor" denildi.

İran'ın, Esed rejimine verdiği sınırsız askeri ve mali destekle Suriye'deki nüfuzunu arttırdığı ileri sürülen açıklamada, "İran, verdiği destek nedeniyle Suriye'de insanlık suçu işleyen Esed rejimine ortak oluyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Bu tür ithamlar, uluslararası kanun önünde sorumluluktan kaçmak için yapılıyor" ifadesine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:27
Anahtar Kelimeler:
SMDK İranı Suçladı
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