SMDK Arap Birliği'nden destek istedi

KAHİRE



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba, Arap Birliği'nden, "Suriye'de Esed rejiminin halka karşı kullandığı ölüm makinelerini durdurmak için askeri desteğinizi istiyorum" dedi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayan Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Carba, "Suriyelilerin acı çektiği, dünyanın ise Esed rejimini cezalandırmak istediği şu dönemde, rejimin İran ve Hizbullah aracılığıyla halka karşı kullandığı terör ve ölüm makinelerini durdurmak için askeri desteğinizi istiyorum" diye konuştu.



Carba, "Tüm samimiyetimle, Suriye'nin özgürleşmesi, bu rejimden kurtulması için ölüm ve yıkım makinelerine karşı başlatılan uluslararası operasyonlara destek vermenizi istiyorum. Suriyelilere yapılan saldırılara karşı tarihi desteğinizi ve vefalı duruşunuzu sergilemenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal da Arap Birliği'ne, Suriye halkının acılarını dindirmek için kesin bir adım atması çağrısında bulundu.



Faysal, "Şam rejimi, sadece halkın taleplerine cevap vermeyerek değil halka karşı güç kullanarak da tüm kırmızı çizgileri aştı. Suriye halkı, zorbalığın tüm çeşitlerine tahammül etti. Biz, bu vahşi kanlı saldırıların sona ermesi için gereken her şeyin yapılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.



Suudi Bakan Faysal, "Kınamanın dışında artık bunu istiyoruz. Uluslararası toplumun, Suriye halkına karşı yapılan bu vahşi saldırıların durdurulması için sorumluluğunu üstlenemesinin vakti geldi" değerlendirmesinde bulundu.



Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ise "Görünen o ki, dış ülkelerin de konuya müdahil olmasıyla Suriye'de siyasi çözüm ulaşılması zor bir durum oldu. Bu yüzden dış ülkelerin konuya müdahalelerine karşı olmamıza rağmen bu konuyu ele almak zorundayız" dedi.



Mısır'ın, Suriye'ye askeri müdahaleye karşı olduğunu belirten Fehmi, "Bu, Suriye rejimini savunduğumuzdan değil, Mısır'ın uluslararası kanunlara bağlılığındandır. Tek çözüm rejim ve muhalefet arasında müzakere çerçevesinde anlaşma yapılması" diye konuştu.



Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi



Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.



Arap Birliği'nin genel merkezinde düzenlenen toplantının kapanış bildirgesinde, Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinden Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılarak işlenen katliamın sorumlusu olarak Esed rejimi gösterilirken, BM ve uluslararsı topluma, katliamı işleyen rejime karşı caydırıcı adımlar atma çağrısı yapıldı.



Suriye halkına kendisini savunması için her türlü yardımın sunulması çağrısı yapılan bildirgede, uluslararası topluma seslenilerek, "Esed rejiminin 2 yıldan uzun bir süredir halkına karşı işlediği katliamlara dur demenin zamanı gelmiştir. Uluslararası toplum bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.



Guta katliamını kınayan dışişleri bakanları, bunun ahlaki ve insani değerlerle uluslararası hukukun hafife alınması anlamına geldiğini ifade etti.



Bildirgede ayrıca, Suriye'deki olayların yakından takip edilmesi için bakanlar konseyinin sürekli olarak toplanmasına karar verildiği kaydedildi.



Cezayir'den itiraz



Cezayir, bildirgenin BM ve uluslararası toplumun Esed rejimine karşı caydırıcı önlemler almaya çağrılmasıyla ilgili kısmına itiraz ederek, bunun için öncelikle BM müfettişlerinin Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda hazırlayacağı raporun sonucunun beklenmesi gerektiği görüşünü savundu.



Irak da bildirgenin, "caydırıcı önlemler alınması ve katliamın sorumluluğunun Esed rejimine yüklenmesiyle" ilgili maddelerin oylamasına katılmadı.



Lübnan ise Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararlarının tamamına çekinceli yaklaştı.









AA