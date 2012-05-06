Slovenya'ya 8 bakanla çıkarma

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Slovenya'ya gidecek.

Akşam saatlerinde beraberindeki heyetle Gaziantep'ten Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket edecek Başbakan Erdoğan, yarın resmi temaslarda bulunacak.

8 bakanla Slovenya'ya çıkarma yapacak Erdoğan'ın gerçekleştireceği resmi ziyarette, Türkiye-Slovenya arasındaki ilişkilerin her alanda artırılması hedefleniyor.

Başbakan'a Erdoğan'a, ziyaretinde Uluslararası Ortadoğu ve Balkanlar Araştırma Enstitüsü IFIMES tarafından 10 Yılın Devlet Adamı Ödülü de verilecek.