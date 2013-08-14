Sky kameramanı öldürüldü

LONDRA

Mısır'da devam eden darbe karşıtlarına yönelik müdahalede, İngiliz Sky haber kanalının kameramanı Mick Deane vurularak, öldürüldü.

Kahire'deki olayları takip etmek için bu şehirde bulunan ve 15 yıldır Sky için çalışan 61 yaşındaki Mick Deane'nin bu sabah vurularak, öldürüldüğü açıklandı. Sky haber kanalının müdürü John Ryley, Mick Deane'nin harika bir gazeteci ve kameraman olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da resmi twitter hesabından, "Mısır'daki şiddeti takip eden kameraman Mick Deane'nin öldüğünü duymaktan dolayı üzgünüm" diye yazdı.

Mick Deane, Sky haber kanalının Washington ve Kudüs bürolarında çalışmıştı.