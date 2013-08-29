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Siyasi çözüm için ne gerekiyorsa yapılmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye’de siyasi çözüm için gereken ne varsa yapılması gerektiğini söyledi.

Siyasi çözüm için ne gerekiyorsa yapılmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye’de siyasi çözüm için gereken ne varsa yapılması gerektiğini söyledi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 16:55
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Siyasi çözüm için ne gerekiyorsa yapılmalı
PARİS 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı’nda Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet Jarba'yı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Hollande, "Suriye’de siyasi çözüm için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bunun için Suriyeli muhaliflerin özellikle askeri açıdan gerekli güce sahip olup, tek alternatif olarak ortaya çıkması gerekir" ifadesini kullandı.

Hollande, uluslararası camianın kimyasal silah kulanan Şam rejiminin şiddetini durdurmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi. 

Jarba ise yine basına yaptığı açıklamada, Şam rejimin kimyasal silah kullanımını "cezasız" kalmaması gerekiğini söyledi.

Suriyeli muhaliflere siyasi desteğini yineleyen Hollande’ın olası askeri müdahaleden bahsetmemesi, Fransız basını tarafından, önceki günkü açıklamaya oranla "Hollande bu kez daha ılımlı bir tonda konuştu" yorumu yapılmasına neden oldu. Hollande, önceki gün, ülkesinin uluslararası askeri müdahaleye açık bir şekilde hazır olduğu mesajını vermişti.

Fransız Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Hollande’dan gelecek olası bir askeri müdahale emri için ordunun gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirmişti. Fransız basının, bir fırkateynin Suriye’ye gitmek üzere Akdeniz’e açıldığı yolundaki haberler ise şu ana kadar ordu tarafından doğrulanmadı. 

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 16:55
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Siyasi çözüm Için Ne Gerekiyorsa Yapılmalı
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