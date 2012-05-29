Siyaset bilimciler seçimi yorumladı

KAHİRE/İSTANBUL - Mısır'da ilk turu yapılan tarihi cumhurbaşkanlığı seçiminin yankıları devam ediyor. Yapılan yorumlar, devrik rejimin uzantısı olarak görülen Ahmet Şefik'in beklenmedik seçim başarısı ve Müslüman Kardeşler'in hiç de sürpriz olmayan seçim zaferi üzerinde yoğunlaşıyor. Kahire Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Mu'taz Abdulfettah, Mısırlı seçmenlerin yüzde 65'inin, devrimden yana oy kullandığını, bununla birlikte devrimi savunan kesimlerin kendi aralarında birlik sağlayamadığını söyledi. Filistin asıllı ünlü Arap düşünür Azmi Bişara ise Mısır'da Tahrir Devrimi'nin şu ya da bu adayın seçilmesi için değil, demokratik bir düzenin oluşturulması amacıyla yapıldığına dikkati çekti. Bişara, Ahmet Şefik'in öne çıkmasının, Mısır'da devrimin kazanımlarını ortadan kaldıracağı endişelerinin yersiz olduğunu savundu. Kahire Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Hibe Rauf ise Mısır'daki geçiş devresinde, devrik rejim unsurlarının oluşturduğu cepheye karşı Müslüman Kardeşler'in milli mutabakat zemini oluşturması gerektiğini söyledi.