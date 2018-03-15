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Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

Dünyanın önde gelen markalarına ait şişelenmiş sularda yapılan testlerde ürünlerin hemen hepsinde plastik içeriğine rastlandı.

Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

Dünyanın önde gelen markalarına ait şişelenmiş sularda yapılan testlerde ürünlerin hemen hepsinde plastik içeriğine rastlandı.

15 Mart 2018 Perşembe 12:07
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Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

ANKARA 

BBC'de yer alan habere göre, Orb Media adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşunun New York Eyalet Üniversitesinin desteğiyle yürüttüğü araştırmada, dünyanın önde gelen şişelenmiş su markalarının raflarda satılan ürünlerinde yapılan testlerde, suların hemen hepsinin plastik kalıntıları içerdiği tespit edildi.

Araştırmada 9 ülkeden 250'den fazla şişe suyu örneği test edildi. Dünya çapında satışı yapılan 5 uluslararası markanın yanı sıra Almanya, Brezilya, Meksika, Çin, Hindistan ve Endonezya'da piyasa lideri olan 6 ulusal marka da araştırmaya dahil edildi.

Test edilen markalara ait numunelerde her biri insan saç telinin çapından daha büyük olan ortalama 10 plastik parçası bulunduğu bildirildi. Test edilen 259 şişe suyundan yalnızca 17'sinde plastik izine rastlanmadı.

Araştırmanın bulgularına dair görüşü sorulan şirketler, ürünlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtti. Şirketler ayrıca mikro-plastik içeriği konusunda yasaklayıcı düzenlemelerin ve bunu tespit edecek standart bir test yönteminin bulunmamasına dikkati çekti.

Havada da plastik var 

Araştırmaya önderlik eden New York Eyalet Üniversitesinden kimya profesörü Sherri Mason, "Test ettiğimiz her markada, her şişede plastiğe rastladık. Burada niyetimiz o veya bu markayı suçlamak değil ama şu gerçek apaçık ortaya çıkıyor ki, plastik günümüzde tüm hayatımızı işgal eden bir madde haline geldi. Artık su gibi en temel düzeyde tükettiğimiz ürünlerde dahi onun izine rastlıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
şişelenmiş SuPlastik Kalıntı
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