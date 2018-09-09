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Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik

Kosovalı eski askerler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ziyareti öncesi Banja köyünün yollarını kapattı.

Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik

Kosovalı eski askerler, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ziyareti öncesi Banja köyünün yollarını kapattı.

09 Eylül 2018 Pazar 12:43
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Sırp lider Vucic'in Kosova ziyaretinde gerginlik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova ziyaretinin ikinci günü, Banja köyüne giden yolların kapatılması ve Kosova hükümetinin "güvenlik sorunu" nedeniyle köye ziyareti iptal etmesiyle gergin başladı.

Yaklaşık 200 Kosovalı eski asker, Kosova'da Sırpların yoğun yaşadığı Banja köyünün yollarını Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ziyaretinden önce kapattı.

Yerel medyadaki haberlere göre, kamyon ve sopalarla yolu kapatan grup, Vucic'in girişini engellemek istedi. Gruptakiler, "Vucic geçemez", "Önce işlediğin suçlar için özür dile" ve "Masum insanlara soykırım yapanlar geçemez" yazılı dövizler açtı.

Yaşananlar üzerine Kosova hükümeti, Vucic'in Banja ziyaretinin "güvenlik sorunu" nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vucic'in Banja köyü ziyareti için verilen iznin geri çekildiğini belirterek "Vatandaşlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Bu bağlamda, izin kararını geri çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Sırbistan medyası ise Cumhurbaşkanı Vucic'in Kosova hükümetinin kararına rağmen yola çıktığını ve ziyaretini gerçekleştireceğini iddia etti.

Vucic'in, bugünkü ziyareti kapsamında Kuzey Mitrovica'da "tarihi" nitelikte bir konuşma yapması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SırbistanSırbistan CumhurbaşkanıAleksandar VucicKosova
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