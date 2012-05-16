"Sırp Kasabı"nın Davasına Başlanıyor

Bosna Hersek savaşı sırasında soykırımın mimarı olarak bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 17 yıl aradan sonra nihayet mahkeme önünde hesap verecek. Sırp kasabı olarak da anılan Mladiç'in, Lahey'de Birleşmiş Milletler Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından yargılanması bugün başlıyor.

Yakın zamana kadar dünyada en çok arananlar listesinde olan ve bir yıl önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında yakalanan Mladiç'in adı, 8 bin Bosnalının öldürüldüğü Srebrenitza katliamı ve 10 bin kişinin öldüğü Saraybosna kuşatması ile anılıyor.

Hakkında soykırım ve savaş suçu işlemek dahil 11 suç yöneltilen Mladiç, hala yanlış bir şey yapmadığını, Sırp halkını savunduğunu söylüyor.

Mladiç son dakikada, taraflı olacağı gerekçesiyle mahkeme başkanının Hollandalı olmasına itiraz etti, ancak bu itirazı reddedildi.

Dava sırasında 400 görgü tanığı dinlenecek ya da yazılı ifadeleri okunacak.

Görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının 200 saat sürmesi, ardından Mladiç'in avukatlarının savunmalarını yapması bekleniyor.

Suçlu bulunması halinde, Mladiç'in ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Mladiç, geçen yıl mahkemeye verdiği ifadede, "ben çok hasta bir adamım, bir ayağım çukurda. Ben önemli biri değilim" demişti.

Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadzic'in Lahey'deki davası ise halen devam ediyor.

Eski Sırbistan devlet başkanı Slobodan Miloseviç ise, 2006 yılında yargılama sırasında kalp krizi geçirerek ölmüştü.







Son Güncelleme: 16.05.2012 01:16