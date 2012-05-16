Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Sırp Kasabı"nın Davasına Başlanıyor

18 bin kişinin katledilmesiyle adı anılan Sırp general Mladiç mahkemeye çıkacak.

"Sırp Kasabı"nın Davasına Başlanıyor

18 bin kişinin katledilmesiyle adı anılan Sırp general Mladiç mahkemeye çıkacak.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 09:15
378 Okunma
Bosna Hersek savaşı sırasında soykırımın mimarı olarak bilinen Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç, 17 yıl aradan sonra nihayet mahkeme önünde hesap verecek.  Sırp kasabı olarak da anılan Mladiç'in, Lahey'de Birleşmiş Milletler Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından yargılanması bugün başlıyor.
Yakın zamana kadar dünyada en çok arananlar listesinde olan ve bir yıl önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında yakalanan Mladiç'in adı, 8 bin Bosnalının öldürüldüğü Srebrenitza katliamı ve 10 bin kişinin öldüğü Saraybosna kuşatması ile anılıyor.
Hakkında soykırım ve savaş suçu işlemek dahil 11 suç yöneltilen Mladiç, hala yanlış bir şey yapmadığını, Sırp halkını savunduğunu söylüyor.
Mladiç son dakikada, taraflı olacağı gerekçesiyle mahkeme başkanının Hollandalı olmasına itiraz etti, ancak bu itirazı reddedildi.
Dava sırasında 400 görgü tanığı dinlenecek ya da yazılı ifadeleri okunacak.
Görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının 200 saat sürmesi, ardından Mladiç'in avukatlarının savunmalarını yapması bekleniyor.
Suçlu bulunması halinde, Mladiç'in ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Mladiç, geçen yıl mahkemeye verdiği ifadede, "ben çok hasta bir adamım, bir ayağım çukurda. Ben önemli biri değilim" demişti.
Bosnalı Sırpların lideri Radovan Karadzic'in Lahey'deki davası ise halen devam ediyor.
Eski Sırbistan devlet başkanı Slobodan Miloseviç ise, 2006 yılında yargılama sırasında kalp krizi geçirerek ölmüştü.


Son Güncelleme: 16.05.2012 01:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ