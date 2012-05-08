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Sırbistan'da Tadiç ve Nikoliç yarışacak

Nikoliç 73, Tadiç 67 sandalye kazandı

Sırbistan'da Tadiç ve Nikoliç yarışacak

Nikoliç 73, Tadiç 67 sandalye kazandı

08 Mayıs 2012 Salı 09:13
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Sırbistan'da Tadiç ve Nikoliç yarışacak

Sırbistan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gayriresmi sonuçları açıklandı.
Sırbistan Ulusal Seçim Komisyonu'nca (RIK) yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen seçimlerde oy sayma işleminin yüzde 97,51'i tamamlandı. Açılan sandıklara göre, 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, en fazla oyu yüzde 25,34'le Boris Tadiç, yüzde 24,99'la ise Tomislav Nikoliç en fazla oy alan ikinci lider oldu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, diğer adaylardan, 1990'lı yıllarda işlenen savaş suçlarından Lahey'deki mahkemece yargılanırken tutukevinin hücresinde ölen Slobodan Miloşeviç'in bir zamanlar başkanlığını yaptığı Sırp Sosyalist Partisi'nin (SPS) lideri İvica Daçiç yüzde 14,24 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı.
Bu sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı için 20 Mayıs'ta ikinci tur seçimler yapılacak. Seçimlerde, cumhurbaşkanlığı için en fazla oy alan liderlerden Tadiç ve Nikoliç yarışacak.
RIK, 250 sandalyeli parlamento seçimlerinde ise yüzde 29,20 oyla Tomislav Nikoliç'in genel başkanlığını yaptığı Sırp Kalkınma Partisi (SNS) öncülüğündeki koalisyon, 73 milletvekili ile parlamentoda en fazla sayıyı elde etti.
Ülkenin eski cumhurbaşkanı olan ve AB yanlısı politikalarla tanınan Boris Tadiç'in lideri olduğu ''Demokrat Parti'' öncülüğündeki koalisyon ise yüzde 26,70 oyla parlamentoda 67 milletvekili ile temsil edilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü olan İvica Daçiç'in genel başkanı olduğu ''Sırp Sosyalist Parti'' liderliğindeki koalisyon ise yüzde 17,60 oyla 44 milletvekili elde etti.
Miloşeviç'ten sonra Sırbistan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Voyislav Koştunica'nın önderliğinde seçimlere giren AB ve NATO karşıtı söylemleriyle tanınan ''Sırbistan Demokrat Parti'' öncülüğündeki ''Dönüşüm'' ittifakı ise yüzde 6,53 oy alarak, 20 koltuk ile seçimlerin beşinci partisi oldu.
Seçimlerde ayrıca, Voyvodina bölgesindeki ''Macar Birliği'' 5 sandalye, Boşnakların partisi olarak bilinen ''Sancak Demokratik Eylem Partisi'' 2 sandalye, Sancak bölgesinin bir diğer Boşnak partisi ''Boşnak Demokrat Birliği'' de parlamentoda 1 sandalye ile temsil edilecek. Ülkedeki Arnavutları temsil eden parti ise 11 bin 373 oy almasına rağmen mecliste koltuk kazanamadı.
Bu arada, RIK, parlamento seçimlerinde yüzde 4,36 oranında geçersiz oy kullanıldığını da açıkladı.
Sırbistan kanunlarına göre, resmi sonuçlar, seçimlerden 3 gün sonra açıklanıyor.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 01:14
Anahtar Kelimeler:
SeçimBoris TadiçTomislav NikoliçSırbistan
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