SARAYBOSNA - Balkanlar'ın "anahtar" ülkesi konumundaki

'ın yeni Cumhurbaşkanı

'in, "Srebrenitsa'da soykırım olmadığı" yönündeki açıklaması ve Hırvatistan'ın "Vukovar" kentini "Sırp şehri" olarak nitelendirmesi, bölgede Türkiye'nin de büyük katkılarıyla sağlanan "barış ortamına" darbe vurmaya başladı.



Balkanlar'ın "anahtar" ülkesi konumundaki Sırbistan'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde Avrupa Birliği (AB) politikalarını destekleyen Boris Tadiç'in seçimleri kaybetmesinin ardından bu göreve gelen Tomislav Nikoliç'in son günlerde yaptığı açıklamalar, Hırvatistan ve Bosna-Hersek'in tepkisine neden olurken, uluslararası toplumu da endişeye sevk ediyor.

Balkanlar'da 1990'lı yıllarda izlediği aşırı milliyetçi politikalarla eski Yugoslavya'nın dağılmasına, Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da da kanlı savaşlara neden olan Slobodan Miloşeviç'in bıraktığı kötü izlerin yok olmaya başladığı bir dönemde, Nikoliç'ten gelen açıklamalar şaşkınlıkla karşılandı.