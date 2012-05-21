Sırbistan yeni cumhurbaşkanını seçti

Sırbistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Sırp Kalkınma Partisi lideri Tomislav Nikoliç'in kazandığı açıklandı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug ile işbirliği çerçevesinde seçim sürecini takip eden Özgür Seçim ve Demokrasi Merkezi'nin (CESID) açıkladığı verilere göre, Sırp Kalkınma Partisi'nin (SNS) lideri Tomislav Nikoliç, açılan yüzde 70 oranındaki sandık sonuçlarına göre seçimi kazandı.

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre, Tomislav Nikoliç, oyların yüzde 50,21'ini aldı. Eski Cumhurbaşkanı ve Demokrat Partisi (DS) lideri Boris Tadiç ise yüzde 46,77'de kaldı.

CESID koordinatörü Marko Blagoyeviç, düzenlediği basın toplantısında, oyların yüzde 70'inin sayıldığını, buna göre Tomislav Nikoliç'in önde olduğunu, Kosova'dan gelecek seçim sonuçlarının ise iki aday arasındaki farkı etkilemeyeceğini söyledi.

Parti merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen Nikoliç'in seçim galibiyetini ilan ettiği, eski Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in rakibini tebrik ettiği kaydedildi. Tadiç, ''Sırbistan vatandaşları önümüzdeki dönemde Nikoliç'in Cumhurbaşkanı olacağına karar verdi'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanan Tomislav Nikoliç ise yaptığı ilk açıklamada, Sırbistan'ın ''Avrupa yoluna devam edeceğini'' belirtti. Seçime katılım oranının yüzde 46,2 olduğu bildirildi.

Tomislav Nikoliç

Eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece yargılanan Voyislav Şeşely'in başkanlığını yaptığı Sırp Radikal Partisi'nde siyasi kariyerine başlayan 1952 doğumlu Tomislav Nikoliç, 3 dönem partinin başkan yardımcılığı görevini yaptı.

Sırp Radikal Partisi'ndeki tüm görevlerinden 2008'de istifa eden Nikoliç, Sırp Kalkınma Partisi'ni (SNS) kurdu ve partinin başkanlığına seçildi. 1992 yılından bu yana Sırbistan Meclisi'nde milletvekili olarak bulunan Nikoliç, 1999 yılında başbakan yardımcılığı ve 2007'de kısa bir süre için meclis başkanlığı yaptı. Nikoliç, cumhurbaşkanlığı yarışına bundan önce 4 kez katılmış ancak seçilememişti.