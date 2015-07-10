Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'ŞİÖ'nün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ve Pakistan'ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) gelişiminde yeni bir dönemin başladığını söyledi

'ŞİÖ'nün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ve Pakistan'ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) gelişiminde yeni bir dönemin başladığını söyledi

10 Temmuz 2015 Cuma 13:17
369 Okunma
'ŞİÖ'nün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor'

UFA - Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da düzenlen ŞİÖ liderler zirvesinde konuşan Putin, "Bugünkü zirveyle, örgütün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor. ŞİÖ kurulduğundan bu yana ilk kez  Hindistan vePakistan için yeni üye ülke kabul prosedürü başlatılıyor" dedi.

Putin, Belarus'un örgütteki statüsünü diyalog ortağından, gözlemci ülkeye yükseltme kararı aldıklarını belirterek, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal'in ise diyalog ortağı olarak ŞİÖ'ye dahil olacağını ifade etti.

Birçok ülkenin ŞİÖ'ye farklı statülerde dahil olmak için ilgi gösterdiğini belirten Putin, bu taleplerin ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini kaydetti.

Putin, bölge güvenliğinin sağlanmasının ŞİÖ'nün önceliklerinden biri olduğunu aktardı.

Toplantıda konuşan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ise "ŞİÖ bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahının garantisi olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

ŞİÖ zirvesinde, üye ve gözlemci ülke liderlerinin katıldığı toplantının ardından, Pakistan ve Hindistan'ın kabul anlaşması ve ortak deklarasyon imzalanması bekleniyor.

ŞİÖ, 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılımıyla "Şanghay beşlisi" olarak kuruldu. Örgüte 2001 yılında Özbekistan dahil oldu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:55
Anahtar Kelimeler:
önce VatanŞİÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ