'ŞİÖ'nün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor'

UFA - Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da düzenlen ŞİÖ liderler zirvesinde konuşan Putin, "Bugünkü zirveyle, örgütün gelişiminde yeni bir dönem başlıyor. ŞİÖ kurulduğundan bu yana ilk kez Hindistan vePakistan için yeni üye ülke kabul prosedürü başlatılıyor" dedi.



Putin, Belarus'un örgütteki statüsünü diyalog ortağından, gözlemci ülkeye yükseltme kararı aldıklarını belirterek, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya ve Nepal'in ise diyalog ortağı olarak ŞİÖ'ye dahil olacağını ifade etti.



Birçok ülkenin ŞİÖ'ye farklı statülerde dahil olmak için ilgi gösterdiğini belirten Putin, bu taleplerin ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini kaydetti.



Putin, bölge güvenliğinin sağlanmasının ŞİÖ'nün önceliklerinden biri olduğunu aktardı.



Toplantıda konuşan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ise "ŞİÖ bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahının garantisi olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.



ŞİÖ zirvesinde, üye ve gözlemci ülke liderlerinin katıldığı toplantının ardından, Pakistan ve Hindistan'ın kabul anlaşması ve ortak deklarasyon imzalanması bekleniyor.



ŞİÖ, 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılımıyla "Şanghay beşlisi" olarak kuruldu. Örgüte 2001 yılında Özbekistan dahil oldu.

