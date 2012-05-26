Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Sinirlioğlu bu kapsamda dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soru üzerine, Sinirlioğlu-Burns görüşmesinde geniş yelpazede bir dizi konunun ele alındığını, bu çerçevede ilk olarak, Bağdat'ta yapılan İran ile P5 1 görüşmelerinin gündeme geldiğini belirtti.

Nuland, görüşmede ayrıca, her zaman olduğu gibi Suriye konusunun da masaya yatırıldığını, bunun yanında, bölgedeki gelişmeler ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katılacağı, Türkiye'de yapılacak küresel terörle mücadele konferansının konuşulduğunu kaydetti.

''Suriye konusunda spesifik olarak nelerin konuşulduğuna'' dair bir soru üzerine Nuland, görüşmenin Suriye ile ilgili içeriğinin, Suriye konusunda Türk hükümetiyle yürüttükleri düzenli ve devam eden istişarelerin bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Nuland, ''Clinton'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile temaslarından bildiğiniz gibi, bu konularda Türk hükümetiyle aşırı yakın teması sürdürüyoruz'' dedi.