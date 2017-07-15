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Sinirlioğlu: Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek nesillerin unutmaması için de her şeyi yapacağız." dedi.

Sinirlioğlu: Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek nesillerin unutmaması için de her şeyi yapacağız." dedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19
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Sinirlioğlu: Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve gelecek nesillerin unutmaması için de her şeyi yapacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinde tören yapıldı.

Törende konuşan Sinirlioğlu, bir yıl önce anayasal düzene karşı hain bir darbe girişimi gerçekleştirildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) darbeye karşı çıkan bölümü, polis, basın ile halkın demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

FETÖ teröristlerinin darbe girişiminde bulunurken Türk milletinin demokrasiye bağlılık ve cesaretini hesap etmediğini anlatan Sinirlioğlu, "FETÖ mensubu asker kılığına girmiş alçakların demokrasimiz ve demokratik kurumlarımızı savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahlar kullanmaktan geri durmadığını gördük. Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız. Gelecek nesillerin unutmaması için de her şeyi yapacağız. Hiçbir devlet ve hukuk sistemi, devletin içine sızmış gizli bir örgütün varlığını kabul etmez." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BMFETÖ15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüFeridun Sinirlioğlu
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