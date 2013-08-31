Sınırlı bir eylem ihtimaline bakıyoruz

WASHINGTON



ABD Başkanı Barack Obama, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı, uygun yanıta yönelik kararını henüz vermediğini belirterek, şunları söyledi:



"Ordum ve ekibim ile geniş bir dizi seçeneklere bakıyoruz. Kadın, çocuk ve masum insanların korkunç çaptaki gazlarla zehirlendiği bir dünya kabul edemeyiz. Bu tür bir saldırı, kimyasal silah kullanımına karşı çok iyi oluşturulmuş bir uluslararası normu ihlal ederek ve Türkiye, İsrail ve Ürdün gibi bölgedeki dost ve müttefikleri tehdit ederek bizim ulusal güvenlik çıkarlarımıza da bir tehdittir ve gelecekte de kimyasal silah kullanılması ve bunların bize karşı kullanabilecek teröristlerin ellerine düşmesi riskini artırmaktadır. Dünyanın, kimyasal silah kullanımına karşı olan normların korunmasının sağlandığından emin olmaya dair yükümlülüğü var."



Obama, Beyaz Saray'da Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.



Görüşme öncesinde basın mensuplarına Suriye konusunda açıklama yapan Obama, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına yönelik ABD istihbarat örgütünün araştırmasının gizli olmayan bölümlerini açıkladıklarını belirterek, detaylı araştırmanın kimyasal silahların Suriye rejimi tarafından arasında yüzlerce çocuğun da olduğu binlerce masum halka yönelik kullanıldığına yönelik yüksek güven ortaya koyduğunu ifade etti.



Obama, bu tip saldırıların dünyaya bir meydan okuma olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Kadın, çocuk ve masum insanların korkunç çaptaki gazlarla zehirlendiği bir dünya kabul edemeyiz. Bu tür bir saldırı, kimyasal silah kullanımına karşı çok iyi oluşturulmuş bir uluslararası normu ihlal ederek ve Türkiye, İsrail ve Ürdün gibi bölgedeki dost ve müttefikleri tehdit ederek bizim ulusal güvenlik çıkarlarımıza da bir tehdittir ve gelecekte de kimyasal silah kullanılması ve bunların bize karşı kullanabilecek teröristlerin ellerine düşmesi riskini artırmaktadır. Daha önce de söyledim: dünyanın, kimyasal silah kullanımına karşı olan normların korunmasının sağlandığından emin olmaya dair yükümlülüğü var".



Obama, "Bu normun icra edilmesine yardım etmeye yönelik alınabilecek çeyitli eylemlere yönelik nihai kararını henüz vermediğini" belirterek, "Belirttiğim gibi, ordum ve ekibim ile geniş bir dizi seçeneklere bakıyoruz. Müttefiklerimizle istişare ediyoruz. Kongre ile istişare ediyoruz. Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz" diye konuştu.



Başkan Obama, Suriye'ye olası uygun yanıtla ilgili "Hiçbir şekilde, uzun vadeli bir mücadeleye dahiliyet yaratacak ve ABD askerinin karaya ayak basmasını gerektirecek bir askeri eylemi değerlendirmiyoruz. Ancak, sadece Suriye değil, dünyadaki diğer ülkelerin, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımına yönelik yasak ve normları korumaya önem verdiğini anlamasından emin olmaya yardım etmeye dönük sınırlı ve kısıtlı bir eylem ihtimaline bakıyoruz" dedi.



Obama, Beyaz Saray'da Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile üçlü görüşme öncesi Suriye ile ilgili açıklama yaptı.



Hiçbir şekilde, uzun vadeli bir mücadeleye dahiliyet yaratacak ve ABD askerinin karaya ayak basmasını gerektirecek bir askeri eylemi değerlendirmediklerini belirten Obama, "Ancak, sadece Suriye değil, dünyadaki diğer ülkelerin, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımına yönelik yasak ve normları korumaya önem verdiğini anlamasından emin olmaya yardım etmeye dönük sınırlı ve kısıtlı bir eylem ihtimaline bakıyoruz. Ancak tekrar etmek istiyorum, herhangi bir ucu açık taahhüdü düşünmüyoruz. Sahada hiçbir Amerikan askeri olmasını düşünmüyoruz. Yapacağımız ise Suriye'de yaşanan trajedi ve çatışmalara yalnızca askeri bir çözümün olmayacağı anlayışıyla, kimyasal silahlara yönelik daha kısıtlı kaygılarımızı karşılamaya yönelik seçenekleri değerlendirmek" dedi.



Obama, Kongre ile yakın istişareye devam edeceğini ve bunun yanında bugün Kongre'ye gizli brifing vereceklerini ve aynı gizli brifingi uluslararası ortaklarına da vereceklerini bildirdi. Obama, bunun yanında gelişmelerle ilgili Amerikan halkını da haberdar etmeye devam edeceğini kaydetti.



"Dünyanın felce uğramasını istemiyoruz"



Obama, Beyaz Saray'da Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile üçlü görüşme öncesi Suriye ile ilgili bir soruyu yanıtladı.



"BM veya Kongre'nin resmi izni olmadan adım atmaya nasıl baktığı" yönündeki soru üzerine Obama, Kongre ve uluslararası toplumla istişareleri önemli gördüklerini söyledi.



Gelişmelere bir karşılık verme kararı aldıkları takdirde, bunun etkinliğine yönelik düşünülmesi gereken birçok şey olduğunu belirten Obama, kendilerinin çok sınırlı, uzun vadeli taahhütlere girmeyen ve büyük bir operasyon şeklinde olmayan seçeneklere baktıklarını bildirdi.



Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kongre'ye tüm bilgileri sağlayabileceğiz ve onların istediği tüm girdileri elde etme noktasında rahatız. Bu konuda çok dikkatliyiz. Bu konuda müttefik ve ortaklarımızla ciddi görüşmeler yapabiliriz. Ancak dünyanın felce uğramasını istemiyoruz. Burada geldiğimiz zorluklardan biri, birçok insanın bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmesi ama kimsenin bunu yapmak istememesi. Bu olağanüstü bir durum değil, kimse 'hayır' demediği takdirde, bu (tür saldırılar), uluslararası yasakların erozyonuna izin veriyor. Dünya 'kimyasal silah kullanmayacağız' dediği zaman bunu kasdederek söyledi ama bunun yerine getirilmesini diğerlerine bırakmak cazip geliyor."



"İhlali görmezden gelemeyiz" mesajı



Obama, kendisinin her zaman çok taraflı eylemlerden yana olduğunu belirttiğini hatırlatarak, "Ancak bu tür uluslararası normların açık ihlalini görmezden gelmek ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun değil" dedi.



İran gibi ülkeleri ima ederek, kitle imha silahlarına yönelik normların da bazı ülkeler tarafından ihlal edildiğini anımsan Obama, "Eğer bu kuralların uygulanmasında kimsenin zorlamaya istekli olmadığına yönelik algı verilirse, kimse bu normları dikkate almaz" ifadesini kullandı.



ABD'nin 10 yılı aşkın süredir savaştan geçtiğini belirten Obama, Amerikan halkının ülkedeki ekonomiyi yeniden inşa etmeye odaklanmak istediğini ifade ederek, "Sizi temin edirim ki, kimse benden daha fazla savaş bıkkını değildir. Ama aynı zamanda, kendi halkına karşı uluslararası normlarca yasaklanan bir silahı kullanmaya istekli bir rejim olduğu zaman, bunlardan sorumlu tutulacağından emin olunmasının, dünyada lider olarak bizim yükümlülüklerimizin parçası olduğuna inanıyorum" dedi.





AA