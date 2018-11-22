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Sınırdaki askerlerin elinde silah yok

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanını engellemek için sınıra konuşlandırılan askerlerin silahsız olduğunu belirtti.

Sınırdaki askerlerin elinde silah yok

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanını engellemek için sınıra konuşlandırılan askerlerin silahsız olduğunu belirtti.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:05
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Sınırdaki askerlerin elinde silah yok

ANKARA

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, basına yaptığı açıklamada, "Sınırdaki askerlerin ellerinde silah yok. Onlara, olası bir tehlikeye karşı sınırdaki çalışanlarımızı korumalarını söyledim." dedi.

Mattis, sınır çalışanlarına saldırı ihtimaline karşı orada pozisyon alınmasının gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu.

Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James Mattis
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