Sınır Tanımayan Doktorlar Somali'den çekiliyor

NAİROBİ

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, "Somali'deki sivil liderlerin ve silahlı grupların, yardım gönüllülerine yönelik cinayetleri, saldırıları ve adam kaçırma girişimlerini desteklediğine, tasvip ettiğine ve bunlara göz yumduğuna" işaret etti.

Örgütten yapılan açıklamada, Somali'den ayrılmalarının, yüzbinlerce Somaliliyi insani yardımdan mahrum bırakacağı vurgulandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Somali'de yaklaşık 2 yıl tutsak edilen 2 İspanyol çalışanı bir ay önce serbest bırakılmıştı.