Sınır ötesine insani yardım

Said Derneği Başkanı Mahmut Uveys, AFAD Kilis İl Müdürlüğü önünden düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda bölgeye 2 bin koli yardım gönderdikleri söyledi.

Kolilerin içerisinde gıda ve hijyen maddeleri bulunduğunu belirten Uveys, "Bu bir başlangıç. Bu bölgelerdeki kalkınmaya destek olacağız. Mazlum halkın kalınması için yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

AFAD Kilis İl Müdürü Adil Şiraz da yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Şiraz, "Tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız. Terörden arındırılan tüm bölgelerde Suriye halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım malzemesini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki bölgelere yola çıktı.