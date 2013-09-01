Sinir gazının kimyasalları İngiltere'den iddiası

LONDRA





İskoç Sunday Mail gazetesi, İngiltere'nin Suriye'ye bu yılın başına kadar sinir gazında bulunan kimyasal maddelerin satılmasına izin verdiğini iddia etti.

Gazete, İngiltere'nin sinir gazı yapımında kullanılan potasyum florid ve sodyum florid gibi maddelerin ihracat lisanslarını bir süre askıya almadığını yazdı.

Kimyasal madde ihracat lisanslarına Vince Cable'ın başında olduğu İş ve Yetenekler Bakanlığının izin verdiğine işaret edilen haberde, anlaşmaların geçen ocak ayına, Avrupa Birliği'nin Esed rejimine yönelik sert yaptırımlar alma kararına kadar askıya alınmadığı bildirildi.

Sunday Mail, İskoç parlamenterlerin de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin İngiltere Başbakanı David Cameron'dan bu konuda açıklama beklediğini ve Suriye'de iç savaşın başladığı ve devam ettiği 10 ay boyunca neden kimyasal maddelerle ilgili ihracat anlaşmalarının askıya alınmadığı sorusunu yönelttiğini kaydetti.

"Diplomatik destek vermeyi sürdüreceğiz"

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin Suriye'ye olası askeri müdahaleye dahil olmayacağını ancak Suriye konusunda diplomatik ve siyasi destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Hague, Sky haber kanalına yaptığı açıklamada, "Parlamento görüşünü ortaya koydu. Her hafta, cevabı hayır olan bir soruyu parlamentoya sormanın gerçekçi olmadığını düşünüyorum" dedi.

William Hague, ülkesinin ABD ile ilişkileri konusunda ise ilişkilerin çok güçlü olduğunu ve İngiltere'nin Suriye konusunda diplomatik ve siyasi destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Suriye'ye askeri müdahaleyi Kongre üyelerine sorma kararına saygı gösterdiklerini ve desteklediklerini belirten Hague, şöyle konuştu:

"ABD, aramızdaki özel ilişkilerin sürdüğünü açıkça ortaya koydu. Ülkemizdeki demokratik süreçlere saygı gösterdiğimizi anlıyorlar. Dolayısıyla biz de aynı şekilde onlardaki süreçlere saygı göstermeliyiz. Kongre'deki tartışmaya dahil olmayacağız ama mevcut tehditle yüzleşilmesi gerektiğine inanıyoruz ve eğer şimdi yüzleşilmezse bu tehdit daha da büyüyecektir."

İngiliz basını, Obama'nın dün açıkladığı askeri müdahaleyi Kongre'ye sorma kararının ardından İngiltere'nin yalnızlaşacağı korkusu taşıyan bazı bakanların rahatladığı yorumlarına yer verdi.

"İstifa etmeyi düşünmedim"

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) lideri Nigel Farage'ın istifa etmesi gerektiği çağrısına da yanıt verdi. Hague, "istifa etmeyi hiç düşünmediğini, Başbakan David Cameron'ın oylama sonucunun ardından herkesin işine devam etmesini söylediğini" kaydetti.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası bu hafta, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti. Hükümetin verdiği önergenin 13 oy farkla reddedilmesi, Cameron için "büyük bir yenilgi" olarak değerlendirilmişti.

"SAS güçleri istihbarat için Suriye'ye girip çıkıyor"

Öte yandan Sunday Times gazetesi, İngiltere'nin Suriye'ye olası askeri müdahalede yer almayacağını açıkladığını ancak "İngiliz özel SAS güçlerinin kimyasal silah stoklarının yerleriyle ilgili istihbarat toplamak için Suriye'ye girip çıktıklarını" yazdı.

Gazete ayrıca, İngiliz istihbarat birimlerinin de Suriye radyo sinyallerini ve iletişimi dinleyerek, bilgileri Amerikalı müttefikleriyle paylaştığını kaydetti.