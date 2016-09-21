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Singapur yabancılar için en yaşanılır ülke

Singapur yabancı çalışanlar için ikinci yıl üst üste en iyi yaşanır ülke seçildi.

Singapur yabancılar için en yaşanılır ülke

Singapur yabancı çalışanlar için ikinci yıl üst üste en iyi yaşanır ülke seçildi.

21 Eylül 2016 Çarşamba 11:21
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Singapur yabancılar için en yaşanılır ülke

 Straitstimes’ın haberine göre, HSBC Yabancı Çalışanlar 2016 araştırmasına göre Singapur, üst üste ikinci kez yabancı çalışanlar tarafından 190 ülke arasında en yaşanır ülke seçildi.

HSBC tarafından bu yılın Mart ve Nisan aylarında, 190 ülkede finans, bilgi teknolojileri ve mühendislik alanlarında çalışanlarla 27 bin yabancı çalışanla yapılan küresel araştırma sonuçları yayınlandı. Araştırmaya Singapur yabancı çalışanlar tarafından çalışma hayatı, yaşam ve çocuk eğitimi konusunda en iyi şehir seçildi.

Çalışma hayatı, yaşam kalitesi kategorilerinde yapılan araştırmaya Singapur’dan katılan 533 yabancı çalışanın yüzde 62’si gelir konusunda, yüzde 66’sı yaşam kalitesi konusunda olumlu görüş belirtti.

Araştırmaya göre, küresel ortalama gelir 97.000 dolar iken, ada ülkesinde bu oran 189.250 dolar düzeyinde. Sağlık ödenekleri konusunda küresel ortalama yüzde 51 düzeyindeyken, ada çalışanlarının yüzde 60'ı bu ödeneklerden istifade ediyor. Adadaki yabancı çalışanların yüzde 84’ü diğer bir ülkeye göre kendilerini daha güvende hissediyor.

Küresel araştırmada Yeni Zelanda ikinci, Kanada üçüncü, Çek Cumhuriyeti dördüncü ve İsviçre beşinci sırada yer aldı. Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Hong Kong ise on üçüncü sırada bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 11:22
Anahtar Kelimeler:
StraitstimesHsbcSingapurYeni ZelandaKanadaçek Cumhuriyeti
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