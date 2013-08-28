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Sincan'daki olayların yankıları sürüyor

Kaşgar'da 20 Ağustos'taki olaylarda bir polisin öldüğü duyuruldu 

Sincan'daki olayların yankıları sürüyor

Kaşgar'da 20 Ağustos'taki olaylarda bir polisin öldüğü duyuruldu 

28 Ağustos 2013 Çarşamba 10:42
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Sincan'daki olayların yankıları sürüyor

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 20 Ağustos'ta şiddet olayları yaşandığı ve olaylarda bir özel harekat polisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaşgar yerel yönetiminin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "20 Ağustos'ta bölgede yaşanan terör olaylarına güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 32 yaşında Yen Şiaofey adlı Han ırkına mensup bir özel tim polisinin öldürüldüğü" belirtildi.
Açıklamada, olayların sebebi ve toplam ölü sayısı gibi ayrıntıya yer verilmezken, hayatını kaybeden özel tim polisi için 25 Ağustos'ta yaklaşık bin kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendiği aktarıldı.
Kaşgar vilayetine bağlı Baçu kasabasında nisan ayında 3 kamu görevlisinin bir evde arama yapmak istemesi üzerine çıkan olaylarda da 15'i polis ve kamu görevlisi olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirmişti.
Görevliler, arama yaptıkları evde "kesici ve delici aletlere rastladıklarını" iddia ederek bu durumu üstlerine rapor etmişti. Bunun üzerine polisin eve operasyon düzenlemesi ile çıkan çatışmada 10'u Uygur, 3'ü Han ve 2'si Moğol etnik azınlığına mensup 15 kişi ölmüştü. Kaşgar Orta Halk Mahkemesi'nde 12 Ağustos'ta görülen dava sonucu olaylarda sorumlu olduğu iddia edilen 2 kişi idam ve bir kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bölgedeki Turfan vilayetine bağlı Lukçün kasabasında haziranda çıkan olaylarda ise 35 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2009'da Urumçi'de yaşanan olaylarda resmi rakamlara göre 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından bölgede gerilimin artması üzerine, eyaletin birçok noktasında Çin'in silahlı polisleri görev yapmaya başlamış, özellikle Uygur nüfusun yoğun yaşadığı Kaşgar, Hotan, İli gibi bölgelerde üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 10:43
Anahtar Kelimeler:
ÇinSincanUygur özerk BölgesiSincandaki Olaylar
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