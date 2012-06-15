Sincan'da deprem: 5.4

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eyaletin kuzey kesimindeki Luntay kasabasında meydana gelen depremde, 718 evin zarar gördüğü ancak can kaybının olmadığı açıklandı.

Depremde 22 evin çöktüğü, enkaz altındakilerin kurtarıldığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede bazı telefon ağlarının kesildiğini, yardım malzemelerinin bölgeye transferinin başladığını bildirdi.

Eyaletin başkenti Urumçi'ye 600 kilometre mesafede olan Luntay kasabası, Tanrı dağlarının güneyinde, Tarim Basin bölgesinin de kuzey ucunda bulunuyor.

