Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki oruç yasağına tepki

DOHA - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara karşı uyguladığı oruç yasağına tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin'e, Müslümanların hak ve dini inançlarına saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Çin hükümetinden, Müslümanlar hakkındaki keyfi kararından geri dönmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası kuruluşlardan da Çin'deki Müslümanları korumak için gerekenlerin yapılması istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara karşı devamlı uygulanan dini ve etnik zulüm eylemleri, hem uluslararası hem de Çin'in yerel yasalarına aykırıdır. Çin hükümetinin takip ettiği siyaset, kendisinin de onayladığı 1949 yılındaki dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Bu da uluslararası çağdaş kanunların en önemli temellerinden birinin açık ihlali olarak kabul edilir.