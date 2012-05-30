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Simon Peres'e ABD'den Özgürlük Madalyası

Obama, 13 kişiye topluma olan katkılarından dolayı Özgürlük Madalyası verdi.

Simon Peres'e ABD'den Özgürlük Madalyası

Obama, 13 kişiye topluma olan katkılarından dolayı Özgürlük Madalyası verdi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:53
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Simon Peres'e ABD'den Özgürlük Madalyası
ABD Başkanı Barack Obama, aralarında ABD'nin eski dışişleri bakanı Madeleine Albright, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Amerikalı ünlü müzisyen Bob Dylan'ın da bulunduğu 13 kişiye topluma olan katkılarından dolayı Özgürlük Madalyası verdi.
Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ödüle layık görülenlerin, ''sözleri ve eylemleriyle topluma ilham verdiğini ve muazzam etkide bulunduğunu'' belirterek ''Bu kişileri ayrı kılan nokta, birçok kişi üzerinde bıraktıkları muazzam etki. Onlar, hayatlarımızı zenginleştirdiler ve daha iyi hale getirdiler'' diye konuştu.
ABD'de verilen en yüksek sivil nişan olan Özgürlük Madalyası, ABD'nin ulusal güvenliğine, dünya barışı ve kültürüne ve diğer önemli kamusal ve özel girişimlere katkıda bulunanlara takdim ediliyor.
Beyaz Saray'daki törene İsrail Cumhurbaşkanı Peres katılmazken, Obama, Peres'e madalyasını, gelecek ay Washington'a düzenleyeceği ziyaret sırasında takdim edeceğini açıkladı.
-Ödüle layık görülenlerin listesi-
Özgürlük Madalyası ödülüne layık görülen 13 kişi şöyle sıralanıyor:
''-ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright,
-İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres,
-Amerikalı müzisyen Bob Dylan,
-Dünya yörüngesinde turlayan ilk, uzaya gönderilen üçüncü Amerikalı astronot ve eski senatör John Glenn,
-Emekli ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı John Paul Stevens,
-Alzheimer hastalığı yüzünden Tennessee kadın basketbol takımındaki 38 yıllık antrenörlük kariyerini bu yıl sonlandırmak zorunda kalan ve bu hastalığa karşı verilen mücadelede aktif rol üstlenen Pat Summitt,
-Nobel ödüllü yazar Toni Morrison,
-İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'da yeraltı teşkilatında görevliyken, dış dünyaya Yahudi Soykırımı'yla ilgili gördüklerini ifşa eden Jan Karski,
-1960'lı yıllarda ABD Adalet Bakanlığı'nda medeni haklar konularına bakan kilit isimlerden biri olan John Doar,
-Çiçek hastalığını yok etmeye yönelik çabalara öncülük eden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin eski direktörü William Foege,
-İzci Kızlar grubunun kurucusu, Amerikalı gençlik lideri Juliette Gordon Low,
-İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'deki Japonların yerlerinden edilmeleri ve kamplara gönderilmelerine karşı mücadele veren Gordon Hirabayashi,
-Medeni haklar savunucusu Dolores Huerta''.

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:54
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